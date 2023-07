Lyon: Un mineur placé en garde à vue pour un incendie volontaire

Un mineur de seize ans soupçonné d’être l’auteur d’un incendie volontaire ayant ravagé dimanche matin un immeuble de Saint-Fons, en banlieue de Lyon, a été interpellé et placé en garde à vue, a indiqué jeudi le parquet de Lyon. Cet incendie avait «provoqué l’évacuation de 48 de ses habitants et blessé par intoxication plusieurs d’entre eux», a rappelé le parquet, pour qui ces faits relèvent des «violences urbaines» ayant notamment touché Lyon et sa banlieue, la semaine passée.