Neuchâtel

Un mineur reçoit un coup de couteau lors d’un rassemblement de jeunes

Samedi soir, près de la gare de Neuchâtel, un rassemblement d’une cinquantaine de personnes, dont une majorité de mineurs, a dégénéré. Vers 20h, l’un d’eux a été blessé par arme blanche. Ses jours ne sont pas en danger.

Que s’est-il passé samedi soir à Neuchâtel? Pour l’heure, la question reste entière. Selon le site «arcinfo.ch», un rassemblement d’une cinquantaine de jeunes, très majoritairement des mineurs, a dégénéré près de la gare. L’un d’eux a reçu un coup de couteau et a dû être transporté à l’hôpital. Sa vie ne semble toutefois pas en danger. À 20h, un dispositif d’une dizaine de patrouilles de police a été déployé vers la Haute École de musique. Plus d’une dizaine de personnes ont été interpellées et un juge des mineurs a été saisi. Les raisons qui ont fait éclater l’altercation doivent encore être déterminées.