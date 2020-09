Suisse : Un mineur sur cinq peut toujours se procurer de l’alcool

L’alcool reste très facilement disponible pour les jeunes, selon Addicition Suisse. Dans près de 20% des cas, ils ont pu s’en procurer sans contrôle.

Dans 81,7% des cas, le personnel de vente ou de service a procédé à un contrôle de l’âge, soit de vive voix, soit en procédant à un contrôle d’identité. Les garçons qui effectuaient les achats en groupe ont été contrôlés plus souvent que les groupes de filles. Les filles qui faisaient leurs achats seules ont par ailleurs obtenu plus souvent de l’alcool que les garçons, relève Addiction Suisse.

L’organisation relève des différences entre les types de points de vente. Les stations-service affichent le meilleur résultat, avec un peu plus de 10% de ventes illégales. Viennent ensuite les cafés, les restaurants, les chaînes de magasins et les grands distributeurs (environ 20%). Le taux d’infractions est plus élevé dans les fêtes et manifestations ainsi que dans les bars et les pubs (plus de 30%).