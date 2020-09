Un mini sofa pour un mini espace

Quand on vit dans un petit espace, chaque mètre carré compte. Tu ne peux pas te permettre d’y installer un canapé d’angle et encore moins l’armoire normande de grand-maman.Il te faut de petits meubles qui n’alourdissent pas les volumes. Le canapé compact vient à ta rescousse. Les marques proposent des modèles aux formes arrondies pour un esprit cocooning. Astuce déco: ce n’est pas parce que, chez toi, c’est petit, qu’il faut coller les meubles aux murs. Ton sofa peut prendre place au milieu de ta pièce, pour délimiter une zone, par exemple. On peut aussi placer au dos du canapé une console, un meuble de rangement ou carrément un bureau.