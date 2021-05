RENAULT SPORT SPIDER - Un minimum de confort pour un maximum de plaisir

La Renault Sport Spider a été dévoilée au salon de l’automobile de Genève, en 1995. Initialement conçue pour la course automobile avant d’être adaptée pour la route, la Spider est un vrai bolide. Avec un minimum de confort pour un maximum de plaisir, elle offre un plaisir de conduire à l’état pur, non seulement sur le plan visuel, mais également au niveau dynamique. La Sport Spider combine l’esprit du Buggy et l’intransigeance des voitures de course avec une mécanique de tous les jours. Beaucoup de gens ne connaissent pas cette voiture et sont surpris que cette «Ferrari» ou «Lamborghini» ne soit pas italienne, mais française.

Aujourd’hui encore, sa carrosserie a une allure futuriste. Les capots avant et moteur, ainsi que la partie centrale et les portes sont fabriqués en matériaux composites légers et peuvent être retirés en quelques tours de main. Le coupé présenté en mars 1995 n'avait même pas de pare-brise, seulement un déflecteur; sous sa carrosserie en composite bicolore se trouvait un châssis en aluminium tubulaire. Le matériau léger avait été utilisé partout, y compris au niveau du châssis. Le train de roulement avant avec les bras de suspension transversaux, ainsi que les pédales sont réglables manuellement.

Un moteur Clio-Williams

Dérivée de la Spider Cup, la Spider, qui coûtait à l’époque 43’700 francs, était équipée du moteur Clio-Williams 2.0/16v. Le quatre cylindres, doté de bielles plus légères et de soupapes d'admission plus grandes, est monté transversalement devant l'essieu arrière. Au démarrage, point de grondement, ni de rugissement, seul le bruit discret du quatre cylindres, malheureusement. En contrepartie, le levier de vitesse émet un cliquetis métallique et l'embrayage a du mordant. Avec une puissance de près de 150 ch, le roi des virages de près de 3,8 mètres de long procure un plaisir de conduire à l’état pur. Le moteur a la tâche facile avec le coupé, qui affiche un poids à vide de 965 kg (930 kg avec déflecteur de vent). Avec un couple de 185 Nm à 4500 tr/min, les performances de conduite sont encore aujourd’hui considérées comme tout à fait correctes.

Bien sûr, avec le moteur six cylindres, tel qu'il a couru en 1996 au Mans, il serait encore mieux, mais aussi nettement plus cher à l'achat et à l'entretien.

Portes papillon Daniel Reinhard /www.zwischengas.com Grands phares à l’avant Daniel Reinhard /www.zwischengas.com Aujourd’hui encore, la carrosserie a une allure futuriste. Daniel Reinhard /www.zwischengas.com

Un vrai bolide

Certes, en bleu ou en rouge, la Spider est un peu moins tape-à-l'œil, même si le jaune vif signé Renault reste la seule couleur qui convient vraiment. Quiconque a déjà fait du karting, aura vite fait de constater des similitudes avec ce bolide. Des doubles triangles sont reliés au châssis à l’avant et à l’arrière par des rotules Uniball, sans qu’il n’y ait de jeu. Des forces de maintien élevées et une inclinaison minimale sur les côtés font des virages une véritable expérience.

Qui a dit qu’il fallait du chauffage?

Dès le départ, il a été décidé de faire l’impasse sur le luxe, à savoir sur la direction assistée, l'ABS et même sur le toit. Renault n'a donc livré de série qu'un prélart séparant le siège conducteur du siège passager, pour protéger l’habitacle contre les intempéries. Les deux coussins en plastique ne sont fixés qu'avec du velcro et peuvent être retirés à tout moment pour les mettre au sec. Le peu d'eau susceptible de s'accumuler dans le cockpit pendant la balade s'écoule rapidement. La capote n'est apparue que plus tard, mais uniquement en option et son utilisation était limitée à 60 km/h. Seul le chauffage du pare-brise était présent d’origine et ce, pour des raisons de sécurité, car le verre s'embue très rapidement dans des conditions météorologiques changeantes. Il n’y a pas non plus de chauffage. Mais après tout, qui a besoin de chauffage en faisant du ski ou de la moto, du golf ou de l'escalade?



Après un passage par les portes papillon, on prend place sur des sièges baquets Recaro. Les personnes de grande taille ont la possibilité de régler le pédalier en profondeur, vu que le réglage du siège vers l’arrière est limité.

Les interrupteurs dans le cockpit se comptent sur les doigts d’une main, seuls deux (feux de détresse et chauffage du pare-brise) sont présents. Dans le champ de vision du conducteur se trouvent le compte-tours ainsi que l'affichage de la pression d'huile et de la température de l'eau. En outre, au milieu du tableau de bord, au-dessus de la console centrale, on retrouve l'affichage numérique de la Twingo avec la vitesse, le kilométrage et la jauge à carburant.