Singapour: Un ministre arrêté dans le cadre d’une enquête de l’organe anti-corruption

Le ministre S. Iswaran a été «interpellé le 11 juillet 2023» et «ensuite libéré sous caution», a indiqué à l’AFP le Bureau d’enquête sur les pratiques de corruption (CPIB) vendredi en fin de journée. Le magnat de l’hôtellerie Ong Beng Seng, l’une des personnes les plus fortunées de Singapour, a aussi été arrêté le même jour et libéré également sous caution, a indiqué le CPIB.

Caution augmentée

«Avis d’arrestation»

La société Hotel Properties Limited, dont Ong Beng Seng est le directeur général, est propriétaire d’hôtels Four Seasons et Hilton et possède des établissements en Australie, au Canada, au Royaume-Uni et aux États-Unis, selon les médias locaux. Dans un document déposé à la Bourse de Singapour vendredi, le groupe a déclaré qu’Ong Beng Seng avait reçu un «avis d’arrestation» émanant du CPIB et qu’il s’était acquitté de sa caution.