Brésil : Un ministre de Bolsonaro poursuivi pour homophobie

Le Parquet brésilien a accusé lundi d’«homophobie» le ministre de l’Éducation, le pasteur évangélique Milton Ribeiro, pour avoir dit en 2020 que les adolescents homosexuels venaient de «familles inadaptées».

La justice doit désormais décider de donner suite ou non aux poursuites contre le ministre, dans ce pays où l’homophobie est légalement considérée comme une forme de racisme depuis 2019 et punissable en tant que telle.

Dans un entretien à un journal local en 2020, le pasteur Ribeiro, ministre de l’Éducation depuis peu, avait évoqué le lien logique, selon lui, entre homosexualité d’un adolescent et «famille inadaptée». «Il y a un manque d’attention du père, il y a un manque d’attention de la mère. Un garçon de 12, 13 ans qui choisit d’être gay n’a jamais vraiment été avec une femme, avec un vrai homme, et va dans cette direction. Ce sont des questions de valeurs et de principes», avait asséné le ministre à l’époque.