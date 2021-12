France : Condamné à de la prison avec sursis, un ministre de Macron démissionne

Alain Griset était le tout premier ministre français en exercice à comparaître devant un tribunal correctionnel. Il a été condamné pour avoir dissimulé une partie de son patrimoine.

Après sa condamnation mercredi, Alain Griset a remis sa démission à Emmanuel Macron. AFP

Le ministre français délégué aux Petites et moyennes entreprises, Alain Griset, a démissionné mercredi après avoir été condamné par Le tribunal correctionnel de Paris à six mois de prison avec sursis pour avoir dissimulé une partie de son patrimoine. «Alain Griset a donc remis sa démission en tant que membre du gouvernement» au président Emmanuel Macron et au Premier ministre Jean Castex, selon un communiqué diffusé par le Ministère de l’économie dont il dépendait.

Sursis obtenu

Dans son jugement, le tribunal a été moins sévère que les réquisitions du parquet, qui réclamait contre le ministre de dix à douze mois d’emprisonnement avec sursis et une peine d’inéligibilité de trois ans sans sursis qui, avait-il précisé à l’audience, aurait entraîné «automatiquement l’interdiction d’exercer des fonctions publiques.» Malgré le sursis obtenu, le ministre a donc décidé de présenter sa démission. Toutefois, son avocat a annoncé qu’il allait faire appel de cette condamnation.

En prononçant son jugement, le tribunal a retenu que M. Griset «avait fait le choix de dissimuler une partie substantielle de son patrimoine» et relevé deux éléments aggravants: les fonds en cause étaient hébergés dans une banque française et il a «fait preuve d’une réelle volonté de dissimulation.» Au gouvernement français depuis juillet 2020, M. Griset a été le premier ministre en exercice à comparaître devant un tribunal correctionnel.

Fonds dissimulés

Il est soupçonné d’avoir intentionnellement caché à la Haute autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) la détention d’un plan d’épargne en actions de 171'000 euros et des «participations directes» dans plusieurs sociétés comme la Française des Jeux ou Natixis. Également en cause, une somme de 130'000 euros placée sur son plan d’épargne en actions et qui appartenait à la Confédération nationale de l’artisanat des métiers et des services (Cnams) du Nord, une organisation que M. Griset dirigeait depuis 1991.

«Maladresse»

Devant ses juges, M. Griset, 68 ans, un ancien artisan taxi du nord de la France, avait défendu sa probité en plaidant «une maladresse» et en rejetant toute «malhonnêteté». «À aucun moment je n’ai voulu tricher, voler ou cacher quoi que ce soit. Quand on a la chance d’être ministre, on ne gâche pas cette chance en essayant de dissimuler quelque chose qui était si visible», avait-il dit. À la barre, il avait également rappelé ses origines modestes, son manque de diplômes. «Je suis Bac -8».