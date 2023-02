Corée du Sud : Un ministre destitué après la bousculade mortelle

Plus de 150 personnes ont péri le 29 octobre 2022 lors de la bousculade survenue dans le quartier d’Itaewon, à Séoul, en Corée du Sud.

Le Parlement sud-coréen a voté mercredi en faveur de la destitution du ministre de l’Intérieur du pays à la suite de la bousculade de Séoul qui a fait plus de 150 morts lors de la fête d’Halloween.

Motion de destitution

Le vote parlementaire fait suite à une enquête spéciale de plusieurs mois qui s’est achevée en janvier et a conclu qu’il y avait eu des défaillances massives en matière de planification et d’intervention, sans toutefois blâmer aucun haut responsable du gouvernement ou de la police nationale. Selon la motion parlementaire, la réponse immédiate de Lee Sang-min à la dramatique bousculade a contribué au déploiement tardif et mal coordonné des services d’urgence.