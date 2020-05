Venezuela

Un ministre du Pétrole sanctionné par les USA

Nicolas Maduro a nommé l'un de ses proches, sous le coup de sanctions américaines, à la tête du ministère du Pétrole.

Le secrétaire d'État américain a appelé à en «finir avec la tyrannie» de celui qu'il ne considère plus comme le président du Venezuela. (Lundi 20 janvier 2020)

Tareck El Aissami, vice-président chargé de l'Économie qui se dit «radicalement chaviste», aura pour tâche de «restructurer et réorganiser» ce ministère-clef indique le décret signé de Nicolas Maduro.

Sanctions américaines

Washington offre 10 millions de dollars pour toute information menant à l'arrestation de Tareck El Aissami et 15 millions pour des informations permettant la capture du chef de l'Etat, que l'administration Trump tente d'évincer par le biais de sanctions de plus en plus drastiques.