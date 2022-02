Chypre – Un ministre impute le problème migratoire de l’île à la Turquie

Bagarres dans un centre

La question migratoire a été sous les feux des projecteurs, cette semaine, avec des violences dans le centre de Pournara, près de Nicosie, conçu à l’origine pour des centaines de migrants mais qui en accueille aujourd’hui 2500. Des bagarres impliquant des Nigérians, des Congolais et des Somaliens ont fait 35 blessés, et la police recherche un adolescent accusé d’avoir poignardé un autre. Ces violences montrent que Chypre a besoin de la «solidarité» et l’aide de l’UE, plaide Nicos Nouris. «Dans un endroit surpeuplé, avec autant de nationalités différentes, c’est le genre de choses auxquelles on peut s’attendre.»