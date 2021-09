France : Un ministre jugé mercredi lors d’un rarissime procès

Alain Griset, 68 ans, chargé des PME, est convoqué devant le tribunal correctionnel pour avoir omis de déclarer une somme depuis lors remboursée.

Un an après son entrée au gouvernement, Alain Griset sera jugé mercredi dans un procès rarissime pour un ministre en exercice: il est cité à comparaître pour «déclaration incomplète ou mensongère de sa situation patrimoniale» et «de ses intérêts». Parmi la demi-douzaine de personnalités de l’exécutif aux prises avec la justice, Alain Griset, 68 ans, chargé des PME, est le premier à être convoqué devant un tribunal correctionnel.

Sera-t-il présent à l’audience? Son avocat, Me Patrick Maisonneuve, a indiqué à l’AFP qu’il solliciterait un renvoi du dossier car son client «ne peut pas être présent pour des raisons liées à sa fonction». «Il souhaite comparaître personnellement devant le tribunal comme tout justiciable», a toutefois assuré son conseil.

171’000 euros non-déclarés

A l’annonce cet été de sa citation à comparaître, le ministre avait indiqué attendre «sereinement» cette convocation. «Ça va me permettre de pouvoir expliquer, donner les justificatifs et montrer ma bonne foi dans cette opération», avait-il indiqué. En cas de condamnation, «je continuerai tant que le président (Macron) me fait confiance», a-t-il affirmé jeudi.