Mali : Un ministre malien sème le doute sur les élections prévues en février

Le ministre malien des Affaires étrangères a laissé entendre que les scrutins présidentiel et législatif du 27 février pourraient ne pas se tenir à cause de la situation sécuritaire.

Paris a entrepris de réorganiser son dispositif militaire au Sahel, en quittant notamment les bases les plus au nord du Mali (Kidal, Tombouctou et Tessalit) et en prévoyant de réduire ses effectifs dans la région d’ici à 2023 à 2500-3000 hommes, contre plus de 5000 aujourd’hui.

«L’état d’esprit doit changer»

Le Mali, plongé dans une profonde crise sécuritaire et politique depuis le déclenchement d’insurrections indépendantistes et djihadistes dans le nord du pays en 2012, a été le théâtre de deux coups d’État militaires en août 2020 et mai 2021. Les militaires au pouvoir se sont engagés à rendre le pouvoir aux civils et à organiser des élections nationales en février 2022 à l’issue d’une «transition» limitée à 18 mois, mais le respect de cet engagement est de plus en plus douteux.