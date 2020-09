Brésil : Un ministre traite les jeunes athées de «zombies existentiels»

Le ministre brésilien de l’Éducation attribue au manque de valeurs, notamment religieuses, le taux de suicide chez les jeunes.

Le ministre brésilien de l’Éducation, le pasteur évangélique Milton Ribeiro, a affirmé jeudi que les jeunes sans foi étaient des «zombies existentiels» et que le manque de valeurs était l’une des principales causes du fort taux de suicide à cet âge.

«Il n’y a plus de jeunesse qui croie dans des choses comme Dieu, la politique, la religion et la famille. Ils ont totalement perdu les références. (…) Nous avons aujourd’hui au Brésil, du fait, à mon avis, de cette disparition de l’absolu et des certitudes, de véritables zombies existentiels», a dit le ministre lors d’un événement sur la prévention du suicide et l’automutilation.