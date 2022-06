États-Unis : Un miracle après deux jours infernaux de recherche

Un enfant de 4 ans a été retrouvé sain et sauf après avoir passé deux jours dans la nature, dans des conditions exécrables.

Samedi, la température a chuté jusqu’à 4 degrés et de fortes précipitations ainsi que des orages se sont abattus sur la région. Rien ne laissait donc présager une fin heureuse pour le petit Ryker, et pourtant. Dimanche, alors que 53 personnes étaient à sa recherche, l’enfant a été retrouvé à environ 4 kilomètres de son domicile. «Il avait le moral et semblait en bonne santé, bien qu’il avait faim, soif et froid», explique le communiqué de la police. Le petit miraculé a été emmené à l’hôpital pour une évaluation.