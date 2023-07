Timothée Chalamet a réussi à rester mince et beau dans Wonka

Ravi d’avoir travaillé avec le Franco-Américain de 27 ans qu’il trouve «phénoménal», le réalisateur du long métrage, Paul King, a révélé qu’une artiste chocolatière avait été engagée spécialement sur le plateau de tournage. «Elle a fait des concoctions incroyables, et nous avons pu les goûter. Elles avaient bien meilleur goût qu’elles n’en avaient besoin, car évidemment les acteurs sont doués pour faire semblant, mais le miracle c’était qu’elles étaient aussi bonnes qu’elles en avaient l’air. Je pense que j’ai pris environ 23 kilos, mais j’espère que je pourrai les perdre avant que le film ne sorte», confie-t-il dans «People».

Mais le héros de la fiction, lui, n’a pas pris un gramme. «C’est un miracle que Timothée soit resté si mince et beau, plaisante le cinéaste. J’ai essayé de le faire grossir, mais c’était difficile à faire.» En plus, dans une scène particulièrement spectaculaire, Willy Wonka et son amie Noodle, jouée par Calah Lane, se sont retrouvés dans une énorme cuve de chocolat chaud, dans lequel ils pouvaient s’immerger.