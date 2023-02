Corée du Nord : Un missile en signe d’avertissement à Washington et Séoul

Une nouvelle étape?

Les relations entre Pyongyang et Séoul se trouvent déjà à leur niveau le plus bas depuis des années. En 2022, le Nord a qualifié d’«irréversible» son statut de puissance nucléaire et Kim Jong Un a appelé à une croissance «exponentielle» de la production d’armement, notamment d’armes nucléaires tactiques.

Exercices militaires

Dimanche, la porte-parole de Pyongyang et sœur de son dirigeant, Kim Yo Jong, a déclaré que ce sont ces mesures prises par Séoul et Washington «qui mettent en danger à chaque instant» la péninsule et détériorent sa «stabilité», selon KCNA. «Je préviens que nous surveillerons chaque mouvement de l’ennemi et engagerons la contre-mesure correspondante, très puissante et écrasante contre tous ces mouvements hostiles à notre égard», a-t-elle ajouté.