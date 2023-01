Un mobile Android modèle de longévité prend bientôt sa retraite

Android : Un mobile modèle de longévité prend bientôt sa retraite

Modèle de longévité sur le marché des smartphones Android, le Fairphone 2 va bientôt tirer sa révérence. Lancé en octobre 2015 par la marque néerlandaise de smartphones éthiques, durables et soucieux de leur empreinte environnementale, l’appareil ne sera bientôt plus supporté par son fabricant Fairphone. Après avoir reçu des mises à jour logicielles régulières pendant plus de 7 ans, alors que son fabricant en avait promis pour une durée comprise entre 3 et 5 ans à son lancement, le Fairphone 2 recevra des derniers correctifs de sécurité au mois de mars, a annoncé Fairphone sur son blog. Il sera ensuite toujours possible d’utiliser l’appareil, mais avec le risque pour l’utilisateur de ne plus être protégé contre les failles et les derniers malwares en date, prévient le constructeur. Il suggère d’installer une alternative à Android, d’utiliser l’appareil en mode avion ou de le recycler en l’envoyant d’ici à la fin du support (avant le 31 mars) pour recevoir un crédit de 50 euros (quelque 50 francs) à faire valoir sur l’achat d’un nouveau modèle, tel que le dernier Fairphone 4.