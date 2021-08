Jeux vidéo : Un mode nuit en approche sur les consoles Xbox

Microsoft teste une nouvelle fonctionnalité qui permet d’optimiser le confort visuel en basse luminosité.

Les consoles Xbox Series X et S pourraient bientôt recevoir une mise à jour embarquant le mode nuit.

Connu des utilisateurs de smartphones et d’ordinateurs, le mode nuit s’apprête à débarquer aussi sur consoles. Les membres du programme Xbox Insider, qui permet d’accéder à des fonctionnalités en cours de développement sur les consoles de Microsoft, peuvent déjà tester cette nouveauté à venir sur les appareils Xbox Series X et S.

Permettant d’optimiser le confort visuel lors de parties de nuit ou en basse luminosité, cette option comporte de nombreux paramètres de personnalisation, comme l’a récemment dévoilé un journaliste de The Verge.

Activable manuellement ou paramétrable pour qu’il s’active et se désactive automatiquement à certaines heures de la journée, le mode nuit permet tout d’abord d’activer un thème sombre. L’utilisateur a aussi la possibilité de régler la luminosité de l’écran, celle des touches Xbox sur la manette et la console, de filtrer la lumière bleue et également de désactiver l’option d’affichage HDR.