Italie : Un modèle de l’EPFL pour garder la pandémie sous contrôle

En modélisant l’évolution future de la pandémie de coronavirus en Italie, des chercheurs pensent pouvoir maintenir la courbe épidémique sur une trajectoire décroissante.

© E. Bertuzzo et al., Nature Communications, 2020

Des chercheurs de l’EPFL, avec des confrères italiens, ont modélisé l’évolution de la pandémie de coronavirus en Italie. Leur modèle permet notamment de calculer le nombre d’individus infectés et hautement infectieux ainsi que l’effort d’isolement nécessaire pour maintenir la courbe épidémique sous contrôle.

Depuis, ce modèle a été appliqué pour étudier les différents scénarios d’évolution selon les mesures prises. Les résultats des chercheurs provenant de l’École polytechnique de Milan, de l’Université de Ca› Foscari de Venise, de l’Université de Padoue et de l‘EPFL ont été publiés mercredi dans la revue Nature Communications.

Cette modélisation mathématique se base notamment sur le nombre de personnes hospitalisées et le nombre de décès signalés pour cause du coronavirus, leur répartition géographique parmi les 107 provinces italiennes – le niveau de détail le plus précis disponible-, ainsi que sur un facteur de mobilité donné par la géolocalisation de téléphones portables.