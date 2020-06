Science

Un modèle humain d’embryon développé à partir de cellules souches

Des chercheurs britanniques et hollandais ont reproduit en laboratoire les premiers stades de développement d’un embryon humain. L’étude a notamment pour but d’étudier les malformations congénitales.

«Plan» du corps humain

Or, de nombreuses anomalies congénitales se produisent au cours de cette période du développement embryonnaire, de causes telles que l’alcool, les médicaments, les produits chimiques et les infections. Son étude pourrait également aider à comprendre des problèmes médicaux comme l’infertilité, les fausses couches et les troubles génétiques, ajoutent les chercheurs.