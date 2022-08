Football: Un modèle prédit qui sera champion à la fin de la saison

D’après le CIES, c’est l’Inter qui sera couronné en Italie. IMAGO/Gonzales Photo

Jamais avare de modèles statistiques provoquant haussements de sourcils et mines interloquées, l’Observatoire du football du CIES s’est donné comme mission de prédire quelles seraient les équipes titrées à la fin de la saison dans 23 championnats européens, dont la Super League.

Pour ce faire, les créateurs du modèle statistique disent avoir pris en compte «les performances des équipes lors des deux saisons précédentes, le capital expérience des joueurs de l’effectif actuel et les dépenses sur le marché des transferts».

Sans surprise, le modèle prédit que le Bayern et le PSG seront titrés dans leurs championnats respectifs. En Italie, alors que cette édition de la Serie A s’annonce des plus ouvertes, c’est l’Inter qui serait champion d’après l’observatoire du football. La Juve, elle, ne serait que quatrième. En Espagne, le Real serait sacré devant… l’Atlético et le Barça, seulement troisième malgré un mercato de géants. Du côté de la Premier League, City materait encore une fois Liverpool tandis que Tottenham accrocherait la dernière place qualificative pour la Ligue des Champions.

Première place pour YB

Et alors, quid de la Super League helvétique? Les prédictions du CIES font de YB le champion, devant Bâle et Zurich. Cette troisième place, la troupe de Franco Foda en est bien loin pour l’instant, elle qui occupe la queue de classement de première division. Du côté des Romands, Servette serait septième et Sion huitième.