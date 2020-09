Près d'un mois après l’explosion survenue dans le port de la capitale libanaise, les secouristes sont toujours à pied d’oeuvre pour trouver d’éventuels survivants sous les décombres. Et le chien Flash leur donne de l’espoir: jeudi, dans le quartier résidentiel de Mar Mikhael, l’animal a signalé la présence d’une personne en vie sous les gravats.

«Sept battements par minutes»

Selon la BBC, le chien fait partie d’une équipe de secours chilienne. Des spécialistes sont ensuite venus sur place avec du matériel pour détecter les pulsations. L’appareil a lui aussi enregistré un signe de vie. Selon le sauveteur chilien Francisco Lermanda, le signal s’est fait entendre sous une plaque de béton, sous 2,4 mètres de gravats. «Après avoir enlevé les gros gravats, nous avons effectué de nouveaux tests pour surveiller le rythme cardiaque ou la respiration, et cela a révélé un faible rythme (...) sept battements par minute», a déclaré vendredi Nicolas Saadeh, qui coordonne les recherches entre l’équipe chilienne et la Défense civile.

Francisco Lermanda ne peut pas dire combien de temps le travail prendra encore. «La dalle est très épaisse, et nous ne pouvons pas utiliser de machines. Il ne doit pas y avoir de coups, de pression ou quoi que ce soit d'autre qui puisse mettre cette vie en danger. C'est une tâche lente et technique», a expliqué le sauveteur chilien. Mais il assure avoir de grands espoirs: «Après que l'équipe ait avancé d'un mètre, le chien Flash a aboyé à nouveau. C’est un bon signe.» Le Chilien a ajouté que la personne qu’il avait vue survivre le plus longtemps jusqu’ici était en Haïti, sortie des décombres au bout de 28 jours.