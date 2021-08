Météo : Un mois d’août plus frais mais avec moins de pluie

Le mois d’août 2021 a été plus frais de 0,6 degré que la norme 1981-2010. Par ailleurs, la moyenne des précipitations a baissé.

La première semaine du mois, le temps en Suisse a été principalement dépressionnaire. Des courants majoritairement frais et humides en provenance de l’Atlantique ont déclenché des averses et des orages à répétition.

Au sud des Alpes, de gros orages accompagnés de fortes précipitations ont éclaté les 3, 4 et 7 août, avec localement des quantités journalières de plus de 100 mm. Le soir du 7 août, près de 35 mm de pluie sont tombés à Magadino-Cadenazzo en l’espace de 20 minutes.

Stratus au Nord

Le 22 août, deux fronts froids ont apporté des nuages partout et des précipitations, surtout au nord des Alpes. Avec l’établissement d’un nouvel anticyclone de la Grande-Bretagne vers l’Europe centrale, le Plateau central et oriental est souvent resté sous une couche de nuages bas stratiformes et les températures n’ont régionalement atteint que 17 à 19 °C. En revanche, le Valais et le sud des Alpes ont été ensoleillés, tout comme certaines parties du Bassin lémanique, où une forte bise a soufflé.