Suisse : Un mois de janvier froid et très enneigé

Le début d’année s’est montré particulièrement hivernal dans certaines régions de Suisse. Les fréquentes chutes d’or blanc ont déposé un manteau neigeux même à basse altitude et quelques nuits glaciales ont été enregistrées.

La Suisse a enregistré de fortes chutes de neige pendant le mois de janvier. (Photo d’illustration) AFP

La température moyenne en Suisse au mois de janvier a été inférieure à la norme 1981-2010 de 1,0 °C, a indiqué lundi MétéoSuisse. Le climat était particulièrement frais en montagne avec une température moyenne inférieure de 2 °C au-dessus de 1000 mètres. Au Jungfraujoch, avec un déficit thermique de 2,9 °C par rapport à la normale, il s’agit d’un des mois de janvier le plus froid de ces 35 dernières années.

Des nuits glaciales ont été enregistrées le 11 janvier à Samedan en Haute-Engadine avec -29,6 °C et à La Brévine dans le Jura neuchâtelois avec -28,0 °C. Le thermomètre est descendu jusqu’à -17 °C dans les régions de plaine du nord des Alpes et dans les vallées alpines.

La température en janvier en Suisse depuis le début des mesures en 1864. Le point rouge montre la température de janvier 2021 (-3,6 °C). La ligne verte interrompue montre la norme 1981-2010 qui est de -2,6 °C. MétéoSuisse

Chutes de neige

Une période de sept jours avec des chutes de neige a commencé au nord des Alpes le 12 janvier. Du 12 au 13, il est tombé entre 2 et 10 cm de neige sur les régions de plaine du nord des Alpes, entre 20 et 30 cm dans les régions de plaine du Valais central et 20 cm environ dans la région de Coire.

Du 14 au 15, suite à l’arrivée d’air froid en provenance du nord-est, il est tombé entre 30 et 45 cm de neige fraîche à basse altitude sur le nord-est de la Suisse, entre 50 et 60 cm en altitude. La dernière fois qu’une chute de neige aussi importante s’est produite remonte à mars 2006.

Plus doux en Suisse romande

La Suisse romande est restée dans de l’air plus doux. La limite pluie des chutes de neige est restée plus élevée les 14 et 15 janvier et il a plu sur les régions de plaine. La région de Berne a mesuré un peu de neige fraîche le matin du 16 janvier. Le 17 janvier, quelques centimètres de neige sont tombés presque partout. Le 18 janvier, il a encore un peu neigé localement jusqu’en plaine. La partie orientale des versants nord des Alpes a de nouveau reçu entre 20 et 40 cm de neige.

Du 12 au 18 janvier, il est souvent tombé entre 40 et 60 cm de neige de neige fraîche sur les régions de plaine de la Suisse orientale. Sur le plateau central, il est tombé de 10 à 40 cm de neige. Les quantités de neige ont toutefois été moindres sur le plateau romand, généralement inférieures à 10 cm en direction du Bassin lémanique. La région de Fribourg n’a même pas vu de neige fraîche.

Sur les régions basses des vallées des Alpes orientales, il a été mesuré entre 70 et 100 cm de neige fraîche. Les régions de plaine du Valais ont reçu de 30 à 40 cm de neige fraîche. En montagne, il est localement tombé jusqu’à 140-170 cm de neige fraîche dans l’est. En direction de l’ouest, il est souvent tombé entre 60 et 100 cm de neige.

Des quantités de neige records

Les chutes de neige les plus intenses ont concerné le plateau oriental pendant deux jours. À Zurich-Flunterrn, il est tombé 40 cm de neige en deux jours, ce qui correspond à la cinquième valeur la plus élevée de neige fraîche tombée en deux jours depuis le début des mesures en 1931.

À l’aéroport de Zurich-Kloten, les 37 cm tombés correspondent à la deuxième valeur la plus élevée depuis le début des mesures en 1958. À Hallau, dans le canton de Schaffhouse, les 28 cm de neige fraîche représentent la sixième valeur la plus élevée depuis le début des mesures en 1964.

Dans les Alpes orientales, les chutes de neige intenses ont duré trois jours. La station de Coire a été particulièrement concernée avec 82 cm, la somme de neige fraîche en trois jours la plus élevée depuis le début des mesures en 1888. Des chutes de neige de l’ordre de 80 cm ne se sont produites qu’à deux reprises depuis l’ouverture de la station.

Air froid

Avec l’arrivée d’air de plus en plus froid à partir du nord-ouest, d’autres chutes de neige se sont produites jusqu’à basse altitude au nord des Alpes et en Valais du 24 au 27 janvier. Au sud des Alpes, un foehn du nord parfois fort a apporté des conditions ensoleillées avec des valeurs maximales entre 9 et 10 °C. Le 27 janvier, les précipitations venant du nord-ouest ont provoqué de la neige jusqu’à basse altitude au sud des Alpes.