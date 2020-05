Suisse romande

Un mois de pluie attendu sur une semaine: paysans soulagés

Après plus de quarante jours de sécheresse, l’eau qui se déverse sur la Suisse est bienvenue pour la nature et les cultures.

Les premières semaines du printemps auront été pour le moins estivales: un soleil omniprésent et des températures douces. De quoi faire craqueler la terre de soif et inquiéter les agriculteurs pour la survie de leurs semis et cultures. Des records de période sèche ont par ailleurs été battus, notamment à Genève. Fort heureusement pour les paysans et la nature en général, il pleut depuis maintenant presque une semaine. De quoi rétablir la situation?