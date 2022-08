Zurich: Un mois de revenu de base à gagner, au hasard des passants

En Finlande, pendant deux ans, 2000 personnes sans emploi ont touché un revenu de base, fixe et inconditionnel, à la place des bureaucratiques allocations-chômage. À l’issue du test, il s’est avéré que, par rapport à un panel de chômeurs qui ne le touchaient pas, ils étaient bien plus nombreux à avoir retrouvé un travail, qu’ils conservaient malgré le versement du revenu de base. «Ils ont aussi témoigné d’un plus grand bien-être, souffraient moins de dépression et de stress et avaient plus confiance en leurs capacités et envers les autres», relevait «The Economist» en mars. Des initiatives locales ont aussi eu lieu aux États-Unis. Au Togo, l’État verse, via leur téléphone portable, un revenu de base aux personnes les plus précaires.