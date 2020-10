Suisse : Un mois d’octobre particulièrement frais et pluvieux

La température en Suisse a été inférieure à la normale pour la première fois depuis 16 mois, a indiqué MétéoSuisse vendredi. Des précipitations inhabituelles et des fortes rafales de vent ont également été enregistrées.

Fortes rafales

Des rafales de 70 à 100 km/h ont également été observées au début du mois dans les régions de plaine du sud des Alpes. En montagne et dans les vallées à foehn du nord des Alpes, les rafales ont été encore plus fortes, soit de 120 à 160 km/h.

La plus forte rafale a été mesurée à 181 km/h sur le Gütsch (LU). Il s’agit de la deuxième rafale la plus élevée de la série de mesures disponibles depuis 1993. La plus forte rafale de foehn a été mesurée à Elm (GL) avec 159 km/h. Il s’agit de la valeur la plus élevée de la série de mesures disponibles depuis 1997. MétéoSuisse indique que les rafales enregistrées, bien que localement très violentes, sont moins exceptionnelles que les quantités de précipitations observées.