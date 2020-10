Un mois pour relooker votre appartement

Quelle que soit votre façon de vivre, nous avons tous un point commun cette année: celui d’avoir passé particulièrement beaucoup de temps entre nos quatre murs. Peut-être que cette période vous a fait réaliser que votre intérieur n’était pas tout à fait à votre image, à moins que vous ne vous ennuyiez en ce moment et que vous ayez envie d’un peu de changement.

Entre-temps, le télétravail est redevenu de l’histoire ancienne pour de nombreux travailleurs et vous n’avez peut-être plus le temps de vous lancer dans un réaménagement total. Nous avons compilé 30 petites transformations que vous pourrez réaliser en peu de temps et à moindres frais. La plupart ne nécessitent que très peu d’outillage et tout juste 30 minutes de votre temps. Mais nous avons également des travaux un peu plus conséquents pour le week-end.

Jour 1: remplacez les poignées de vos tiroirs

Unsplash

Les poignées de vos armoires et tiroirs ne sont pas mal, mais ne cassent pas des briques? De nouvelles poignées ne coûtent pas cher et sont généralement faciles à remplacer. Si vous ne voulez pas en acheter de nouvelles, vous pouvez évidemment aussi transformer celles qui sont en place, en les repeignant, par exemple.

Jour 2: occupez-vous de vos plantes

Unsplash

Si vous avez la main verte et que vous avez déjà de nombreuses plantes vertes chez vous, le jour est venu de leur consacrer toute votre attention. Commencez par dépoussiérer les grandes feuilles, puis éliminez les feuilles et les tiges mortes. Si vous n’avez que très peu de plantes dans votre appartement, le moment est éventuellement venu d’y remédier, car les plantes sont non seulement dépolluantes, elles apportent également un certain bien-être dans une pièce. Pour les plus novices d’entre vous, sachez qu’il existe des plantes increvables, comme l’aloe vera ou le faux philodendron (Monstera deliciosa).

Jour 3: relookez un abat-jour

Unsplash

Une méthode simple pour transformer radicalement votre intérieur à moindres frais sont les luminaires. En fonction de leur taille, de leur emplacement, de la couleur et de la luminosité, une lampe peut totalement changer l’ambiance d’une pièce. Plusieurs possibilités s’offrent à vous: vous pouvez évidemment remplacer toutes les lampes, mais ça coûte généralement cher et requiert souvent de faire appel à un électricien, surtout pour les plafonniers. Une solution plus simple consiste à remplacer vos anciennes ampoules par des ampoules intelligentes dont vous pourrez contrôler la couleur et l’intensité lumineuse à l’aide de votre téléphone. À moins que vous n’essayiez de relooker l’un de vos abat-jour en lui passant un coup de peinture en bombe ou en le recouvrant de tissu ou de papier. Attention: le tissu et le papier ne sont à utiliser qu’avec des lampes qui ne chauffent pas. Sinon, elles risquent de s’enflammer.

Jour 4: achetez un nouveau paillasson

Getty Images/iStockphoto

La première chose que les gens voient en arrivant chez vous est la porte d’entrée. Ce qui ne vous laisse pas une grande marge de manœuvre si vous êtes locataire, car il est hors de question de la peindre. Mais savez-vous ce qu’on voit aussi en premier? Absolument, votre vieux paillasson! Alors qu’il en existe justement de très variés et de très sympas. À défaut, on peut au moins opter pour un peu de couleur.

Jour 5: accrochez des œuvres d’art

Unsplash

Les murs de galerie, c’est-à-dire les murs auxquels on accroche plusieurs œuvres d’art (il peut également s’agir de cartes postales, de photos, etc), ont de plus en plus le vent en poupe ces dernières années. Si vous avez déjà un mur de ce genre, le moment est venu de le rafraîchir ou d’y ajouter éventuellement quelques pièces. Si vous n’en avez pas encore, vous pourriez vous y mettre. Ça ne vous plaît pas? Alors pourquoi ne pas simplement changer un ou deux cadre(s) de place?

Jour 6: changez votre rideau de douche

Unsplash

Savez-vous ce qui peut radicalement changer l’ambiance de votre salle de bain? Et oui! Votre rideau de douche. Il est de toute façon conseillé de le changer (ou de le laver) de temps à autre et on en trouve avec des centaines de motifs et d’imprimés différents.

Jour 7: imitez une peinture murale

Getty Images/iStockphoto

Vous avez déjà songé à poser du papier peint dans votre salon, mais c’est trop cher ou vos murs ne s’y prêtent pas? Voici une idée pour imiter le papier peint ou les motifs muraux: le washi-tape. Il s’agit d’une sorte de ruban adhésif décoratif du Japon avec lequel vous allez pouvoir réaliser des figures géométriques, des dessins ou de jolies bordures en trompe-l’œil.

Jour 8: changez vos ampoules

Unsplash

Peut-être que vous avez déjà effectué ce changement au jour 3, en même temps que les luminaires. Si ce n’est pas le cas, le jour est venu de changer les ampoules. On préférera une lumière plus chaude dans des endroits où l’on souhaite se reposer (salon et chambre à coucher) et une lumière plus froide dans la salle de bain, la cuisine et le coin bureau.

Jour 9: changez la porte de votre chambre

Unsplash

Attention: quand on est locataire, il faut rendre le logement dans son état initial à la fin du bail. Cela signifie que si vous peignez la porte de votre chambre à coucher (ou toute autre porte ou mur), il faudra la repeindre dans sa couleur d’origine avant de quitter définitivement les lieux. Si cela vous est égal, alors laissez libre cours à votre imagination! Sinon, vous pouvez toujours essayer de relooker votre porte avec du papier ou du tissu, qui ont l’avantage de se retirer plus facilement.

Jour 10: organisez votre garde-manger

Unsplash

Le garde-manger manque souvent de rangement. On y trouve un paquet de farine entamé (mal fermé), derrière lequel il y a cinq cartons de pâtes qui ne suffisent même plus pour une portion individuelle. Bref, il est temps de réorganiser votre garde-manger. Si vous avez envie de quelque chose de joli à l’image des hipsters, vous pouvez stocker certains aliments (farine, sucre, pâtes, riz, céréales, etc) dans de jolis bocaux sur lesquels vous noterez le contenu. Sinon, il convient de veiller à bien refermer les paquets déjà ouverts. Petite astuce: classez les articles par date de péremption.

Jour 11: le temps des tapis

Unsplash

Tout comme les rideaux de douche, les tapis sont généralement relativement grands et peuvent faire une énorme différence. Là encore, il n’est évidemment pas nécessaire d’en acheter des nouveaux. Il suffit de changer ceux que vous avez déjà en place ou de chercher le tapis qui vous convient dans des brocantes ou sur des marchés aux puces.

Jour 12: teignez vos rideaux

Unsplash

Si vous avez des rideaux, vous savez combien ils absorbent les mauvaises odeurs. Il est donc grand temps de les relaver. Et puisque vous y êtes, pourquoi ne pas les jeter dans la baignoire avec un paquet de teinture textile pour redonner un coup de jeune à votre chambre à coucher?

Jour 13: réarrangez vos livres

Unsplash

Non, ce n’est pas une obligation de trier vos livres par couleur. Mais c’est joli. Vous pouvez également les trier par genre, par taille, par épaisseur, par auteur ou par titre. Et puisque vous y êtes, vous pouvez aussi trier quelques livres pour la brocante et faire de la place pour de nouveaux volumes.

Jour 14: optez pour une jolie lampe de chevet

Unsplash

On a déjà abordé le sujet des ampoules et des plafonniers. Aujourd’hui, c’est au tour de la lampe de chevet. C’est sans doute la dernière lumière que vous voyez avant de vous endormir et elle devrait donc être agréable! Peut-être que vous pouvez embellir celle que vous avez ou en trouver une dans une brocante.

Jour 15: accrochez une couronne

Unsplash

Bon d’accord, il est vraiment encore trop tôt pour accrocher une couronne de l’Avent à la porte. Ceci dit, il ne reste plus que quelques jours avant Halloween, alors pourquoi ne pas suspendre une couronne pour l’occasion ou aux couleurs de l’automne? C’est joli et vous pouvez récolter le matériel à l’occasion d’une belle balade en forêt. À part cela, il ne vous faudra qu’un peu de fil de fer et de la colle.

Jour 16: triez la vaisselle cassée

Unsplash

On comprend parfaitement que vous teniez à la tasse qui vous a été offerte par votre mère/meilleure amie/partenaire. Mais si elle est fêlée, elle finira par se casser complètement un jour – probablement entre vos mains, quand elle sera remplie de thé brûlant. Vous avez deux options: vous pouvez appliquer la méthode chinoise et sceller la fêlure à l’aide d’un vernis spécial. Les vernis qu’on trouve chez nous ne sont généralement pas alimentaires et vous ne pourrez donc plus qu’utiliser la tasse comme objet de décoration. Vous pouvez également jeter la vaisselle cassée et vous en faire offrir de la nouvelle – à moins d’en ramener de vos vacances, comme souvenir.

Jour 17: faites en sorte que votre douche soit plus organisée

Unsplash

Vous avez sans doute aussi un de ces paniers de douche, dans lequel s’amoncellent les bouteilles de shampooing et de gel douche entamées que vous ne videz jamais avant d’en acheter une nouvelle. On connaît cela. Soit vous stockez une partie dans l’armoire jusqu’à ce que ayez utilisé les vieilles, soit vous achetez de jolies bouteilles assorties. Il en existe des compressibles, sous forme de tubes et même à pompe. Non seulement, c’est plus joli, mais cela vous permet de mieux voir combien il reste de produit dans la bouteille.

Jour 18: créez une nature morte sur votre table basse

Unsplash

Oui, d’habitude, on parle toujours de ranger et de jeter. Mais pourquoi ne pas réaliser un arrangement décoratif sur la table basse du salon? Ça peut être quelque chose d’agréable, avec une plante, une bougie parfumée et un livre ou être quelque chose d’élégant, avec une bouteille de whiskey et quelques jolis verres.

Jour 19: peignez un mur et un mur seulement

Peindre coûte cher et n’est pas forcément une alternative pour les locataires, étant donné qu’ils devront repeindre les murs dans leur couleur initiale en fin de bail. En revanche, quand on ne peint qu’un seul mur, le coût devient gérable – et ça peut tout de même faire une grande différence. Choisissez un mur (pas forcément le plus grand) et peignez-le d’une autre couleur. Plus celle-ci sera claire et pastel, plus il sera facile de recouvrir le mur de blanc par la suite.

Jour 20: occupez-vous de vos pots de fleurs

Unsplash

Une fois que vous vous serez occupés de vos plantes, pourquoi ne pas passer aujourd’hui à vos pots et vases, en les personnalisant et en les embellissant à moindres frais, par exemple avec de la peinture en bombe dorée? Vous pouvez aussi les décorer avec du washi-tape, des rubans de tissu, des pierres, des coquillages ou tout ce qui vous passe par l’esprit. Si le tout doit être instagrammable, vous pouvez vous essayez à la calligraphie. Vous trouverez pléthores d’instructions et de modèles sur Internet.

Jour 21: nettoyez votre balcon ou arrachez les mauvaises herbes

Unsplash

Et maintenant, on s’occupe de l’«extérieur». S’il s’agit d’un balcon, peut-être que vous pourriez le nettoyer avec un nettoyeur haute pression et redécouvrir la couleur d’origine de la pierre. Vous pourrez, par la même occasion, appliquer un traitement antigel avant l’hiver.

Si vous avez un jardin, ce travail sera nettement plus contraignant. Mieux vaut donc commencer par de petites tâches: Prenez le temps de bien désherber. Et si le cœur vous en dit par la suite, vous pouvez encore tailler quelques haies.

Jour 22: changez vos meubles de place

Unsplash

C’est gratuit, mais ça demande un peu d’effort. Vous vous souvenez encore quand vous étiez enfant, que vous déplaciez votre lit contre un autre mur et que vous aviez subitement l’impression d’avoir une nouvelle chambre? C’est exactement ce que nous allons faire maintenant. Regardez si vous pouvez déplacer des meubles dans l’une de vos pièces pour lui donner une nouvelle allure.

Jour 23: peignez les arêtes de vos murs

Unsplash

Si vous avez envie de redonner un coup d’éclat à votre appartement, sans pour autant le transformer de fond en comble, vous pouvez peindre les arêtes de vos murs. Elles sont généralement plus abîmées que le reste et ont très vite triste mine.

Jour 24: réarrangez vos étagères

Unsplash

Vous aussi, vous avez une étagère dans un coin de votre appartement, sur laquelle s’entassent «des trucs»? Il est temps de changer cela. Faites le tri et jetez ce dont vous n’avez plus besoin pour libérer de la place sur l’étagère.

Jour 25: procurez-vous de nouvelles housses de coussins

Vous pouvez teindre les housses de coussins de votre canapé (en utilisant par exemple le reste de teinture utilisée pour vos rideaux) ou en acheter de nouvelles. Veillez à choisir la bonne taille!

Jour 26: embellissez votre armoire

Living with Lindsay

Si vous possédez une étagère ou une armoire un peu tristounette, voici comment la remettre au goût du jour: il suffit de peindre le panneau arrière, de le recouvrir de papier ou de tissu et de le repositionner sur l’étagère ou l’armoire. Et voilà une armoire avec un petit je-ne-sais-quoi en plus.

Jour 27: organisez votre entrée

Getty Images/iStockphoto

Est-ce-que c’est aussi un peu le boxon dans votre entrée? Des montagnes de chaussures, de vestes et tout ce que vous avez vidé de vos poches la dernière fois que vous êtes rentré(e)? Vous pourriez essayer de trouver un meilleur système de rangement en vous limitant aux vestes et aux chaussures de saison et en stockant les autres dans un autre endroit?

Jour 28: agrandissez une pièce à l’aide de miroirs

Unsplash

Les miroirs sont géniaux. Ils permettent non seulement d’agrandir visuellement une pièce, mais également de mieux répartir la lumière. Si vous avez un coin chez vous qui vous paraît un peu étroit et un peu trop sombre, placez-y un miroir de façon stratégique.