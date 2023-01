Dry January: Un mois sans alcool: quels bénéfices  sur l’organisme?

Vu que le Dry January est quelque chose d’assez récent, on ne dispose pour l’heure que de très peu d’études à ce sujet. Il offre cependant de bons résultats en termes de qualité du sommeil, de pression artérielle, de surpoids et même au niveau de la peau. La majorité des participants affirment se sentir mieux après, avoir plus d’énergie et une meilleure concentration. Il permet même à un foie gras de se régénérer au bout de quatre à six semaines d’abstinence.