Le troisième lundi de janvier a reçu ce triste intitulé en raison d’une combinaison de facteurs: la déprime post-fêtes de fin d’année, les nuits sombres et froides et l’arrivée des factures de cartes de crédit. Pour lutter contre ce blue monday, qui coïncide avec le retour du semi-confinement, on s’organise un break pour profiter d’un moment de cocooning avec un ingrédient qui fait du bien.

Les vertus du gingembre

Anti-inflammatoire et antioxydant bien connu, le gingembre est utilisé depuis des milliers d’années, notamment dans les cultures asiatiques. Il favorise la digestion et la circulation sanguine, on n’hésite donc pas à le consommer en boisson. C’est d’ailleurs par une infusion que notre rituel anti-blues commence: on émince un morceau de gingembre épluché, qu’on ajoute à de l’eau bouillante, le jus d’un citron et une cuillère de miel.