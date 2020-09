Humanitaire : La faim dans le monde progresse de nouveau depuis 2014

Caritas Suisse invite le Conseil fédéral à élaborer une stratégie de coopération avec l’Afrique et à revoir sa politique agricole «pour qu’elle soit équitable».

Plusieurs facteurs jouent un rôle

Selon Caritas Suisse, «la persistance de la pauvreté et de l’inégalité dans le monde et les problèmes structurels du système agricole et alimentaire mondial sont parmi les causes de cette situation». Les changements climatiques et la pandémie jouent aussi un rôle, d’après l’association.