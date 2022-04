Fribourg – Un moniteur de tir perd deux fois son fusil d’assaut le même jour

Dans un village gruérien, un moniteur de tir avait réussi à égarer son FASS 90 deux fois la même journée. L’arme était réapparue un mois plus tard. La justice a toutefois infligé une amende de 300 francs à l’imprudent qui avait annoncé que son arme s’était volatilisée, seulement six jours après les faits, à la police.

Le moniteur avait tout d’abord déposé son fusil d’assaut dans un vestiaire non gardé. Quelqu’un l’avait alors mis en lieu sûr. Tout heureux d’avoir retrouvé son arme, son propriétaire l’avait rangée dans son sac à dos, qu’il avait laissé devant la cantine, à nouveau sans surveillance. A la fin de l’apéro, le FASS 90 avait de nouveau disparu. Aidé d’un autre moniteur, l’imprudent avait effectué des recherches, mais n’avait pas pu mettre la main sur l’arme. Un autre membre de la société de tir avait pris l’arme et l’a rendue un mois plus tard à son propriétaire peu précautionneux. Le ministère public fribourgeois a estimé que les moniteurs auraient dû annoncer la perte de l’arme immédiatement et a également sanctionné le comparse d’une amende de 100 francs, rapporte La Liberté.