Zurich : Un monstre de 2 mètres découvert mort dans le Greifensee

Des campeurs ont trouvé un silure glane flottant parmi les roseaux de ce petit lac situé à une dizaine de kilomètres de Zurich

Deux campeurs se souviendront longtemps de leur séjour au bord du Greifensee, ce petit lac de 8 km2 situé non loin de Zurich. Ils sont tombés sur un silure glane de plus de deux mètres de long dont le cadavre flottait dans les roseaux. Selon «Blick», ce serait la plus grande découverte faite dans un lac entièrement zurichois.

Ces poissons-chats peuvent atteindre jusqu’à 3 mètres de long et peser 130 kilos. Ces dernières années, on en rencontre de plus en plus dans les plans d’eau suisses. Car plus ils sont âgés, plus ils sont grands peut-on lire sur le portail «Züriost». Par chance, ce poisson n’est généralement pas dangereux pour l’homme même si sa peau très visqueuse d’une couleur vert brun à blanc noir, plus claire (jaune ou blanchâtre) sur le ventre peut faire peur.