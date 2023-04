Nyon (VD): Un monstre de 56 kilos extirpé du Léman

Des pêcheurs professionnels ont sorti du Léman un silure géant, la semaine dernière au large de Nyon (VD). Le poisson s’est emmêlé dans la corde qui retenait le filet dérivant à 3 m de profondeur. Ce spécimen exceptionnel pesait 56 kilos et mesurait 2 m 17, relate le site de «La Côte» . Il a été dépecé et vendu en filets et goujonnettes.

Ces pêcheurs disent attraper entre 10 et 20 silures par an. Mais celui-ci battait largement le plus gros pêché l’an dernier, qui pesait 26 kilos. Un spécimen de 2 m 25 est exposé au Musée cantonal des sciences naturelles, à Lausanne, mais il vient du lac de Morat et sa prise, près d’Avenches, remonte à 1952.