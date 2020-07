il y a 56min

MACHINE À DRIFT

Un monstre électrique alimenté par sept moteurs

Avec sa Mustang Mach-E 1400, Ford met sur roues une voiture de sport électrique ayant le potentiel de faire du gymkhana.

de Dave Schneider

1419 ch émanant de sept moteurs: avec la Mustang Mach-E 1400, Ford met sur roues une voiture de drift électrique. Ford

Ça fume, ça crisse et ça vrombit jusque dans les hautes fréquences. Quand la légende du drift, Vaughn Gittin Jr. s’élance sur la piste à bord de la nouvelle Ford Mustang Mach-E 1400, la gomme devient fumée et l’électricité se transforme en émotion. Car, sur le bitume, la voiture de course électrique que lance le constructeur américain est comparable à une ponceuse géante, avec ses 1419 ch.

Ford appelle sa dernière création «Road Rocket» («la fusée de la route»), même si l’on peut douter que ce bolide sous haute tension puisse un jour être conduit sur route. Il est plus probable que le constructeur américain fasse participer prochainement sa Mach-E 1400 à une course de la NASCAR: «C’est le moment idéal pour l’entrée en action de véhicules de course 100% électriques», affirme Ron Heiser, ingénieur en chef de la Mustang Mach-E. «En situation de compétition, nous avons la possibilité d’acquérir des connaissances qui seront par la suite intégrées dans nos véhicules de série. Non seulement ce prototype 100% électrique procure du plaisir comme toutes les Mustang qui l’ont précédé, mais grâce à l’expertise technologique de Ford Performance et de RTR, elle apporte une dose supplémentaire de puissance sur l’asphalte», souligne-t-il.

La Mustang Mach-E 1400 repose sur la version en série quatre roues motrices Mach-E GT et a nécessité près de 10’000 heures de travail de la part de Ford Performance et de RTR Vehicles, la société de Vaughn «JR» Gittin. Le monstre à quatre roues est alimenté par pas moins de sept moteurs électriques – trois à l’avant et quatre à l’arrière. Un arbre de transmission les relie aux différentiels, qui disposent d’une large gamme de réglages pour adapter le véhicule à différents modes de conduite, de la course à grande vitesse aux compétitions de drift. La puissance peut être répartie sur les roues avant ou arrière en fonction des besoins. L’énergie est, quant à elle, fournie par un paquet de batterie d’une capacité de 56,8 kWh.

«Le défi majeur était de maîtriser la puissance extrême des sept moteurs», explique Mark Rushbrook, directeur du sport automobile chez Ford Performance. Il décrit la Mustang Mach-E 1400 comme un projet phare technologique, destiné à servir de vitrine pour mettre en évidence «les performances souvent massivement sous-estimées des véhicules électriques». Le châssis et le groupe moteur sont conçus de sorte à permettre à l’équipe d’étudier différentes configurations et leur impact sur la consommation d’énergie et la performance, notamment les propulsions avant et arrière, ainsi que les quatre roues motrices.

Et que dit la légende du drift, Vaughn «JR» Gittin, sur le produit auquel il a apporté sa contribution personnelle? «Prendre place au volant de cette voiture a durablement marqué ma vision de la performance et du couple. Conduire une Ford Mustang Mach-E 1400 est une expérience totalement nouvelle, comparable à mon premier tour sur les montagnes russes quand j’étais gamin», dit-il.