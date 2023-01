Australie : Un «monstre» très toxique de 2,7 kilos, long comme un bras humain

Les gardes forestiers australiens ont trouvé un crapaud buffle géant dans les broussailles d’un parc côtier – un spécimen brun verruqueux aussi long qu’un bras humain et pesant 2,7 kg.

Handout / Queensland Department of Environment and Science / AFP

Le crapaud a été repéré après qu’un serpent se déplaçant sur une piste a forcé les agents de protection de la faune à s’arrêter alors qu’ils circulaient dans le parc national de Conway, dans le Queensland, a déclaré le gouvernement de l’État du nord-est de l’Australie. «Je me suis baissée et j’ai attrapé le crapaud. Je n’en revenais pas de sa taille et de son poids», a raconté la garde forestière Kylee Gray, décrivant sa découverte de l’amphibien la semaine dernière, dans les broussailles d’un parc côtier.