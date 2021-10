Utzenstorf (BE) : Un monstrueux incendie a mobilisé plus de 100 pompiers

Une halle abritant fabriques et entrepôts a pris feu dimanche soir. Tout le bâtiment a été détruit mais personne n’a été blessé.

Il y avait un petit air d’apocalypse, dimanche soir à une dizaine de kilomètres de Soleure. Un immense incendie s’est déclaré après la nuit tombée dans une zone industrielle à Utzenstorf (BE). Les images prises par nos lecteurs montrent que la lumière et la fumée dégagée par l’incendie ont été vues des kilomètres à la ronde.

La halle, qui abritait les locaux de quatre entreprises, a été totalement détruite malgré la grosse mobilisation des pompiers: plus d’une centaine de pompiers ont contribué à éteindre l’incendie. La police cantonale bernoise indique que personne n’occupait les locaux au moment où l’incendie s’est déclaré. Personne n’a donc été blessé, pas non plus parmi les pompiers. Une enquête a été ouverte.