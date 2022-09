Belgique : Un morceau de Boeing 747 tombe sur sa maison

«Nous nous trouvions dans notre chambre et nous avons entendu le bruit d’un avion qui survolait la maison à basse altitude. Peu de temps après son passage, un bruit très sourd est survenu. Je pensais que c’était dû à l’orage et rien n’était visible de notre fenêtre. Ce n’est que le matin que nous avons constaté la présence de la pièce et les dégâts», a-t-il confié aux médias belges.