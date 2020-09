Groenland : Un morceau de glace de la superficie de Paris se détache d’un glacier

Les changements climatiques deviennent de plus en plus perceptibles en Arctique.

Une masse de glace de 113km2, soit plus de la superficie de Paris (105,4km2), vient de se détacher du plus grand glacier existant encore dans l’Arctique, le glacier 79 N, ont annoncé lundi des scientifiques danois. Il s’agit d’une conséquence directe du réchauffement climatique et des températures plus élevées au Groenland.