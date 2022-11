Exploration : Un morceau de la navette spatiale Challenger retrouvé au fond de la mer

Le segment, remarquablement conservé au fond de l’Atlantique, est l’un des plus grands morceaux retrouvés après cette tragédie ayant marqué l’histoire spatiale, a confirmé la Nasa jeudi.

«Quand on l’a trouvée, c’était beaucoup d’émotions différentes», s’est remémoré ce biologiste marin, dont le loisir est d’explorer des épaves au fond des eaux. «Je suis habitué à plonger autour d’épaves vieilles de dizaines, voire de centaines d’années, mais pas d’un bout du programme spatial!» «Rapidement, j’ai réalisé que c’était quelque chose que j’avais vécu. Quand (l’accident) s’est produit, je me rappelle exactement où j’étais, à le regarder en direct à la télévision», a-t-il expliqué.

Après sa plongée, il montre les images tournées à un ami astronaute, qui le conforte dans sa découverte. Puis, quelques mois plus tard, la Nasa confirme qu’il s’agit bien de la navette Challenger. «Ils étaient stupéfaits de la taille du morceau», raconte-t-il.

En partie enterré

La partie apparente fait environ 4,5 mètres sur 4,5. Mais le morceau s’étend sous le sable, enterré, et on ne connaît donc pour le moment pas sa taille totale.

Une chose est sûre, «c’est l’un des plus grands jamais retrouvés», a déclaré à l’AFP Mike Ciannilli, employé de la Nasa depuis plus de 25 ans, pour l’essentiel sur le programme de la navette spatiale. Six navettes ont été construites en tout, dont une n’ayant jamais été dans l’espace.