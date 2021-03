«On l’a créé durant l’été 2020 avec Lagique (ndlr: avec qui Ofenbach partage le single), un chanteur néerlandais. Il nous a proposé cette mélodie et on a tout de suite dit «OK», se sont souvenus les Parisiens sur Fun Radio. Ils ont remanié la démo fournie par Lagique: «On est allés jusqu’à changer le «Lalala» du refrain pour qu’il soit plus facile à retenir. Le but était que ça soit chantable par toutes les générations, comme un hymne.» Des tubes, le duo en a déjà produit à la pelle, de «Katchi» à «Be Mine» en passant par «Rock It» ou «Paradise». De quoi avoir envie de les réunir sur un album? «Ça fait cinq ans qu’on est là. Il serait donc temps de penser à en sortir un. Mais on aimerait proposer quelque chose qui ressemble davantage à ce qu’on fait aujourd’hui, plus electro. Et surtout on veut proposer du neuf avec au moins huit nouveaux titres», ont avancé les garçons en précisant qu’ils n’avaient aucune pression.