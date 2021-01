«La pub date d’octobre 2020, mais je ne l’avais encore jamais vue. C’est pour cela et aussi parce qu’on est nul en communication que j’ai partagé l’info sur Facebook que le 15 janvier 2021», explique Hook. Si leur chanson est arrivée jusqu’aux oreilles de la firme de Cupertino, c’est grâce à leur éditeur. «Il l’a soumise, sans que l’on soit au courant. Un jour, il nous a appelés pour nous demander «Million Voice», en urgence pour un gros truc qu’il devait garder confidentiel. On a appris plus tard que c’était pour une pub Apple», se souvient-il. Ce coup de pouce providentiel a-t-il dopé les streams et les ventes de Muthoni Drummer Queen? «L’extrait est très court, je n’ai pas l’impression qu’il ait changé grand-chose à notre notoriété. Ce coup de projecteur, on le prend surtout comme une magnifique reconnaissance pour notre travail», se réjouit Hook.