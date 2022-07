Soleure : Un mort après un choc de plein fouet avec un camion

Mardi, peu avant 8 heures, un homme de 58 ans a été victime d’un accident à Niedergösgen (SO). Pour des raisons encore inconnues, il s’est retrouvé sur la voie opposée et a percuté de plein fouet un semi-remorque venant en sens inverse. Les premiers secours ont pu sortir le conducteur de la voiture et lui prodiguer les premiers soins. L’automobiliste est néanmoins décédé sur le lieu de l’accident. Le chauffeur du camion et une automobiliste qui le suivait et qui a légèrement percuté l’arrière du camion après la collision frontale n’ont pas été blessés. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances exactes et la cause de l’accident.