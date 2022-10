Bolivie : Un mort dans des affrontements de rue sur le recensement

Des affrontements de rue, au premier jour de blocages et de manifestations dans la région de Santa Cruz en Bolivie pour exiger un recensement anticipé, ont fait un mort samedi à Puerto Quijarro, près de la frontière brésilienne, a annoncé le gouvernement, l’ONU et l’UE appelant à l’arrêt des violences.

Le recensement sert à recalculer la répartition des sièges au Congrès et les ressources publiques. Or, la région de Santa Cruz, la locomotive économique de la Bolivie et la plus peuplée, gouvernée par l’opposition de droite, estime être défavorisée par un recensement obsolète datant d’il y a plus de 10 ans. «Nous avons une première victime de la grève à Puerto Quijarro», a déclaré la vice-ministre de la Communication, Gabriela Alcon.