Incendie meurtrier à Zufikon (AG)

«J’ai enfoncé la porte, mais la fumée m’a empêché d’avancer»

Une maison a pris feu dans la nuit de jeudi à vendredi. Les pompiers ont retrouvé un corps dans les restes calcinés de l’habitation.

Stefan Plüss, qui habite juste à côté de la maison détruite par les flammes, a été réveillé par un bruit de vitre brisée: «Ensuite, j’ai entendu quelqu’un crier trois fois. J’ai alerté les pompiers et suis allé voir. On voyait les flammes sortir de la fenêtre de la chambre à coucher.» Le voisin a tenté de pénétrer dans l’habitation, mais en vain: «J’ai enfoncé la porte d’entrée, mais la fumée m’a empêché d’avancer.» Et d’ajouter: «J’avais les yeux qui brûlaient et la gorge qui grattait. Je suis immédiatement ressorti.»