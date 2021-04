Neuchâtel : Un mort dans un accident de la circulation

Un automobiliste a perdu la vie dans un accident de la circulation sur l’autoroute ARN20, peu avant l’entrée du tunnel de La Vue-des-Alpes en direction de La Chaux-de-Fonds.

Un véhicule conduit par une habitante de la région, âgée 42 ans a percuté des véhicules qui circulaient dans la même direction et qui avaient ralenti pour les besoins du trafic. L’accident s’est produit lundi vers 8h20, peu avant l’entrée du tunnel de La Vue-des-Alpes en direction de La Chaux-de-Fonds dans le canton de Neuchâtel. Les raisons de l’accident sont encore indéterminées selon le communiqué de la police neuchâteloise.

Causes et circonstances encore indéterminées

D’importants moyens de secours ont été dépêchés sur place pour gérer la déviation du trafic et les différents accès autoroutiers.

L’autoroute ARN20 à la hauteur des Hauts-Geneveys a été fermée durant 6h30 pour les besoins de l’intervention et du constat technique. La Procureure de permanence a ouvert une instruction pénale afin de déterminer les causes et les circonstances de l’accident.