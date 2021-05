Canton de Saint-Gall - Un mort dans un incendie à Rorschach

En raison de la fumée et de la chaleur, la police n’a pas pu entrer dans l’appartement situé dans les combles. Les pompiers ont ensuite trouvé un homme décédé dans l’appartement. Quand l’incendie s’est déclaré, 15 personnes se trouvaient dans les dix appartements de l’immeuble. Quatorze d’entre elles ont pu quitter la maison saines et sauves. Une maison voisine a aussi été évacuée pour des raisons de sécurité. Les locataires de cette habitation ont pu regagner leur domicile au cours de la nuit. L’immeuble d’habitation touché par l’incendie n’est plus habitable. Environ 60 pompiers sont intervenus. La cause de l’incendie n’est pas connue. Une enquête a été ouverte.