Fait divers : Un mort dans un incendie à Zurich

Un feu s’est déclaré dans un appartement zurichois, jeudi en début d’après-midi. Un individu a perdu la vie et deux autres ont été transférées à l’hôpital.

Plusieurs personnes ont reçu des soins sur place et deux ont été transportées à l’hôpital. Une enquête a été ouverte pour déterminer l’identité de la victime et la cause de l’incendie.