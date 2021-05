Canada : Un mort dans une fusillade à l’aéroport de Vancouver

Des suspects sont en fuite après une fusillade qui a fait un homme mort dimanche après-midi à l’aéroport de Vancouver.

La police est intervenue vers 15 heures après le signalement de plusieurs coups de feu et est actuellement à la recherche d’un ou de plusieurs suspects, selon la radio publique Radio Canada.

Violence des gangs

Les policiers ont «intercepté un véhicule en fuite et ont reçu des coups de feu de la part des suspects» mais aucun agent n’a été blessé, a précisé la police de Richmond sur Twitter. Les suspects sont en fuite, a-t-elle ajouté.

Le ministre de la Sécurité publique Bill Blair a précisé sur Twitter que «la police locale enquête» et a fait un lien entre la fusillade et la violence des gangs. «Mes pensées vont aux communautés du Lower Mainland qui ont été trop souvent touchées par la violence liée aux armes et aux gangs, en particulier au cours de la semaine dernière,» a-t-il dit.